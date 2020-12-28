التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

أعلن مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، قرار المملكة بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى السعودية، لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد أسبوع جديد، إلا في حالات الاستثناء.

وجاء البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية كالآتي:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 20 ديسمبر الجاري بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

وأضاف البيان الصادر عن الداخلية السعودية: "ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر".

واختتم البيان: "مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

وكانت السلطات السعودية قد قررت في 20 ديسمبر الجاري، تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، وذلك عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عدد من الدول حول العالم.