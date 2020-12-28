النتائج برقم الهوية ورمز التحقق الآن عبر نظام نور نتائج الطلاب 1442

وفر نظام نور النتائج برقم الهوية للفصل الدراسي الأول من وزارة التعليم السعودية، وذلك لتسهيل عملية استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق باستخدام حساب ولي الأمر أو الرابط الخاص بالطالب الذي توفره الوزارة، وقد نوهت الوزارة مسبقاً عن تمكين وتفعيل رابط نظام نور برقم الهويه فقط بدون رقم سري من أجل التسهيل علي أبناء وبنات المملكة العربية السعودية خلال عملية استخراج الشهادة برقم الهوية ورمز التحقق، وكل ما عليكم هو اتباع التعليمات المدرجة.

نتائج الطلاب نظام نور 1442

تم إضافة: أعلن وزير التعليم الدكتور ’’حمد بن محمد آل الشيخ’’، أن استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط عبر نظام نور بدون رقم سري توفر للطلاب كثيراً من الجهد والوقت، كما أكد أن استعلام نتيجة الطالب للفصل الأول ستكون متاحة من خلال حساب نظام نور ولي الأمر، هذا من أجل الحصول علي شهادات الطلاب والأبناء بكل سهولة قبل أي شخص آخر، وسنتعرف علي الطريقة المتبعة وفق الخطوات القادمة للاستعلام.

شرح استخراج النتائج برقم الهوية

وفرنا لكم نبذة مختصرة عن إجراء الوزارة بخصوص نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط للطالب، وسنضع بين أيديكم الآن فيديو لشرح طريقة وكيفية معرفة درجاتي بكل سهولة من خلال منصة مدرستي التي انتهت اختباراتها في القريب العاجل.

كان الفيديو السابق شرح سريع لكيفية استعلام الشهادة بالهوية للطالب ولولي الأمر، ونرفق لكم رابط نور لنتائج الطلاب 1441 الآن.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

وضعنا بين أيديكم الآن كيفية استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق، والذي يوفر لكم طريقة مبسطة من أجل تفعيل إشعار الطالب للدرجات.

ييتم الدخول إلي رابط النظام المركزي، NOOR RESULTS.

يقوم المستخدم باختيار رابط نور بالهوية فقط.

يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

يتم إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

يتم الضغط علي بحث في النهاية.

أصبحت النتائج برقم الهوية نظام نور يوفرها للفصل الدراسي الأول، وذلك لجميع المراحل التعليمية، وقد أكد وزير التعليم أن نتائج الطلاب 1442 ستصبح متوفرة قبل بداية أجازة منتصف العام للعاملين بالوزارة.