est5rag نتائج الطلاب برقم الهويه للمراحل ’’الابتدائية – المتوسطة – الثانوية’’ شهايد نظام نور 1442

بحث كثيراً من الطلاب عن كيفية استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه عبر نظام نور 1442 للنتائج، وقد وفرناه إليكم الآن من وزارة التعليم السعودية لسهولة الاستعلام عن نتائج نور بدون رقم سري، بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية لكافة المراحل الدراسية عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وكانت الوزارة قد أعلنت أن عملية الاختبارات قد نجحت نجاحاً باهراً عن بُعد، وعلي الفور عملت الوزارة علي تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط للتسهيل علي ولي الأمر للطالب وكذلك طلبة وطالبات المملكة، لاستعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق عبر موقع النظام الإلكتروني noorresults، والآن نترككم مع شرح مبسط وسريع من أجل الاستعلام عن النتائج بالهوية فقط.

أصدرت وزارة التعليم بياناً بتفعيل رابط نظام نور لاستعلام نتائج طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الاستعلام من خلال اتباع الشرح المتوفر إليكم أعلاه، وأكدت الوزارة تمكين استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية للحصول علي إشعار الدرجات قبل نهاية الأسبوع الجاري لكافة المراحل التعليمية المختلفة ’’الابتدائية، المتوسطة، الثانوية’’، وللاستعلام عليكم تطبيق الخطوات المرفقة الآن.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

قدمت الوزارة رابط نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري دوماً لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب، والتي تم العمل علي تفعيلها من قبل المختصين بعد أن انتهت الاختبارات، وقد أكدت الوزارة والمسؤولين بها أن الدرجات مرتفعة هذا الفصل الدراسي علي الرغم من أداء العملية التعليمية بالكامل عن بُعد، وسيعلم ذلك الطلاب عند استعلامهم عن إشعار الدرجات الخاص بهم وفق التعليمات القادمة.

نتائج الطلاب برقم الهويه فقط

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، وكذلك المرحلة المتوسطة، وكذلك المرحلة الثانوية، كل هذه المراحل عن طريق رابط نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني فقط طبقاً للخطوات التالية:

يجب الدخول إلي موقع نظام نور 1442 للنتائج، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يجب إدخال البيانات المطلوبة منكم، مثل الرقم الخاص بالهوية الوطنية، ورمز التحقق.

يجب الالتزام بالرابط المخصص للاستعلام بهوية الشخص الوطنية عند تفعيلة.

يقوم المستخدم بتطبيق خطوات سريعة، وبعدها يطبع إشعار الدرجات وفق الفيديو الموضح أدناه.

قمنا بتوفير شرح سريع من أجل استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق عبر نظام نور للنتائج، وستتمكنون من الحصول علي إشعار الدرجات تباعاً بعد إعلان الوزارة.