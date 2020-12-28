نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442هـ وكافة التفاصيل عنه

قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام فارس، والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والمعلمات والموظفين في قطاع التعليم عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، ويبحث الكثير من العاملين في وزارة التعليم السعودية عن طريقة التسجيل في النظام لأول مرة، وطريقة إدخال الدورات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها موقع نظام فارس عبر الإنترنت، وقد عمدت حكومة المملكة العربية السعودية إلى تبني نظام الحكومة الإلكترونية والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة عبر الإنترنت في جميع المجالات المختلفة.

تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية

كي تستطيع تسجيل الدخول إلى النظام عليك إتباع الإرشادات التالية:

قم بالدخول إلى الخدمة الذاتية عبر الرابط الرسمي للخدمة.

اكتب اسم المستخدم الذي سجلت به آنفاً في النظام ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

قم بكتابة الأرقام التي تظهر لك ثم انقر زر الدخول (login).

إذا لم يسبق لك التسجيل بالنظام فعليك:

ستظهر لك الصفحة بالشكل الموضح بالأسفل قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم انقر على زر تنفيذ لإتمام خطوة تسجيل مستخدم جديد.

عقب الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سوف يتم تفعيل حسابك من خلال رمز التفعيل الذي يتم إرساله إليك على رقم الجوال الخاص بك، ويمكنك تحديثه عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19996.

قم بتسجيل دخولك أولاً وكتابة رقم السجل المدني وكلمة مرورك، ثم أدخل رمز التحقق المطلوب ثم تسجيل الدخول.

اتجه إلى الخيار صلاحية بياناتي وبعد ذلك اختر الدورات التدريبية.

انقر على زر إضافة ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بخصوص الدورة التدريبية ثم انقر زر تطبيق.

انقر زر التالي عند العودة إلى قائمة الدورات التدريبية ثم انقر زر إضافة المرفقات.

قم برفع شهادة الدورة التدريبية والضغط على زر التطبيق ثم اضغط تنفيذ.

توجه إلى الموقع واتبع إجراءات تسجيل الدخول التي ذكرناها آنفاً.

اختر صلاحية بياناتي من الجانب الأيمن لواجهة الموقع ثم اختر الدورات التدريبية.

قم بالنقر على زر إضافة ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

اضغط على زر التطبيق عقب تدوين جميع المعلومات كي تعود إلى صفحة الدورات التدريبية.

انقر على زر التالي ثم أضف شهادة الدورة من خيار إضافة المرفقات.

قم بالضغط على زر التطبيق بعد قيامك إضافة الشهادة ثم انقر زر التنفيذ كي تقم بإنهاء العملية.

توجه إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

قم بالنقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

انقر على أيقونة التطوير المهني للمعلمين.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمعلم (اسمه, السجل المدني, وجهة العمل).

سوف تعرض جميع بيانات أنشطة التطوير المهني للمعلم.

قم بالنقر على زر إضافة.

قم بتعبئة بيانات النشاط ثم تأكيد النشاط.

من خلال زر الفحص تستطيع التأكد من صحة ببيانات الأنشطة التي قمت بإضافتها.

قم بالنقر على زر إرسال للموافقة وبذلك تكون عملية إدخال البيانات قد تمت بنجاح.

طريقة تسجيل الدورات في نظام فارسطريقة إدخال الدورات في نظام فارسطريقة إدخال بيانات التطوير المهنيلماذا لا تظهر بيانات الأنشطة عند الدخول إلى حسابي في نظام فارس رغم إدخالها

يواجه بعض المعلمين مشكلة عدم ظهور بيانات الأنشطة المهنية في حسابهم عبر نظام فارس رغم قيامهم بإدخالها منذ فترة، إلا أن ذلك لا يعد مشكلة في الحقيقة فالبيانات موجودة بالفعل ويمكن الوصول إليها، ولكن يتوجب عليك أولاً النقر على السهم الموجود في يمين عبارة بيانات الأنشطة التطوير المهني وسوف تظهر لك جميع البيانات التي قمت بإدخالها قبل ذلك.