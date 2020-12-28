أيام قبل إقرار لقاح أكسفورد.. "سيغير قواعد اللعبة"

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن لقاح "أكسفورد أسترازينكا" الذي ستجري الموافقة عليه خلال أيام سيغير قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن اللقاح المنتظر يتميز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينكا" 2 جنيه إسترليني (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح "موديرنا " بين 32 و37 دولارا، ويبلغ ثمن جرعة فايزر بايونتك بين 15 و20 دولارا.

ويحتاج لقاح فايزر بايونتك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح "أكسفورد أسترازينكا" بين 2- 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني سيكون بالغ الأهمية، إذ إنه سيزيد من نطاق عمليات التطعيم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريبا، وربما يتم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حاليا، تمهيدا لإقراره.

ويواجه لقاح أكسفورد انتقادات من جانب عدد العلماء الذين قالوا إنه تم حذف بعض التفاصيل الخاصة في التجارب السريرية.

لكن المشرفين على تطوير اللقاح دافعوا عنه وقالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة.