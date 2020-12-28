- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن اثنين من القيادات المحلية، إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتى المساليت والفلاتة فى منطقة قريضة أسفر عن مقتل اثنين من الفلاتة.
وقال أحد القيادات المحلية، إن أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين، وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأفادت الوكالة السودانية، بأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين فى العامين الماضيين، وأضافت أن هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش السودانى يرسل قوات إلى جنوب دارفور بسبب عنف قبلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.