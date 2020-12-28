عاجل.. الجيش السودانى يرسل قوات إلى جنوب دارفور بسبب عنف قبلى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن اثنين من القيادات المحلية، إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتى المساليت والفلاتة فى منطقة قريضة أسفر عن مقتل اثنين من الفلاتة.

وقال أحد القيادات المحلية، إن أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين، وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفادت الوكالة السودانية، بأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين فى العامين الماضيين، وأضافت أن هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر.