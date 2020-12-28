وزارة الدفاع الروسية: مركزنا اللوجيستى فى السودان لن يكون موجها ضد دول أخرى

جدة - نرمين السيد - أكد ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، أن عمل المركز اللوجستى البحرى الروسى قيد الإنشاء فى السودان لن يكون موجها ضد دول أخرى، مشيرا إلى أنه سيسمح بدعم نشاطات أسطول موسكو الحربية.





وقال فومين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، ماضون فى توسيع وجودنا العسكرى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن افتتاح مركز لوجستى فى السودان سيسمح لأسطول روسيا الحربى بتوفير الظروف اللازمة لأمن الأنشطة البحرية ليس لروسيا وحدها بل ولدول أخرى. ومنتصف نوفمبر الماضي، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستى للقوات البحرية الروسية على الأراضى السودانية يمكنه استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

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