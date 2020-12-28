زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، اليوم الاثنين، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الكرواتي.

وتم رصد الزلزال من قبل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

وشهدت زغرب، في مارس الماضي، زلزالا بقوة 5.3 درجة، تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.