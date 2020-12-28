روسيا:غرق سفينة صيد في بحر بارنتس وعلى متنها 19 صيادا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين عن غرق سفينة الصيد "أونيجا" وعلى متنها 19 صيادًا، في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك، (شمال غرب روسيا) مؤكدة أنه تم إنقاذ 2 من الصيادين.
وجاء في بيان الوزارة الروسية -الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إن "طاقم السفينة مكون من 19 شخصا، تم إنقاذ اثنين منهم".
ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب غرق السفينة يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة.
وتقوم السفينة "فويكوف" الآن بعمليات البحث عن الصيادين المفقودين وتم إرسال ثلاث سفن إضافية إلى موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ، بحسب البيان.
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