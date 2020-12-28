فقدان 17 شخصًا في غرق سفينة بالقطب الشمالي

أعلنت وكالات أنباء روسية، غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي، الإثنين، ما أدى إلى فقدان 17 شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.
ونقلت وكالة الأنباء "تاس" عن وزارة الحالات الطارئة الروسية، أن السفينة "أونيغا" المتمركزة في مورمانسك غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس.
وأضافت الوزارة أن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا وتم إنقاذ شخصين".
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