نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بدون رقم سري لاستعلام نتائج الطلاب 1442 الفصل الأول

أكد وزير التعليم استعداد نظام نور برقم الهوية فقط من أجل استعلام نتائج الطلاب 1442 الفصل الأول، وذلك بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي التعليمية التي قدمت كافة الخدمات المدرسية عن بُعد، مثل تلقي الشرح والفصول الدراسية إلكترونياً وقد وصلت الفصول الافتراضية إلي 63 مليون فصل، ومؤخراً قدمت المنصة اختبارات نهاية الفصل إلكترونياً للحفاظ علي حياة الطلاب، وكل هذا كان في ظل الظروف المحيطة والتي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة ’’كوفيد-19’’، وأكدت الوزارة أنه استكمالاً لدور مدرستي، فإن رابط نظام نور نتائج الطلاب بالسجل المدني سيصبح متاح إليكم الآن لتسهيل عملية استعلام النتائج برقم الهوية عبر noor results.

وزارة التعليم نتائج الطلاب بالهويه

جاء بخصوص تفعيل رابط نظام نور للنتائج الفصلية علي لسان السيد وزير التعليم ’’حمد بن محمد آل الشيخ’’، أن الرابط تم العمل علي تفعيلة علي الفور ليوفر نظام نور النتائج 1442 للفصل الدراسي الأول، وذكر أن عملية التعليم عن بُعد قد لاقت نجاحاً باهراً بعد أن فاقت مرات تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي الحد المتوقع، وأضاف أن الخطة كانت لجذب 70% من عدد الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، لكن وصلت النسبة إلي 98% وهذا يعتبر نجاحاً باهراً حققته الوزارة بفضل جهود ومساندة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ’’حفظهما الله’’.

رابط نظام نور ولي الأمر

وفرنا لكم الآن، كيفية تسجيل دخول نور لولي الأمر من أجل استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه فقط، والحصول علي الشهادة للطلاب من خلال الحساب الشخصي لولي الأمر كالآتي:

الدخول إلي رابط نور المركزي الآتي، https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

يقوم ولي أمر الطالب بكتابة بياناته، رقم سجله المدني، رمز التحقق، الرقم السري.

يقوم بعد هذا بالدخول إلي النتائج الخاصة بمنصة مدرستي عبر noor results.

يتم تطبيق خطوات الشرح التفصيلية الموجودة بالصور التي سنرفقها لكم الآن.

بالأخير يستطيع استعلام نتائج نظام نور بدون رقم سري للطالب بكل سهولة.

يتم طباعة إشعار درجات الطالب، والاحتفاظ به حال الرغبة في ذلك.

تمكنا من التعرف علي كيفية الدخول إلي نتائج نور بالهويه حساب ولي الأمر، ويمكنكم الحصول علي النتائج وفق الصور التوضيحية والفيديو الآتيين.

شرح استخدام نور برقم الهوية للنتائج

وفرت وزارة التعليم للتسهيل علي الطلبة والطالبات خطوات مبسطة من أجل استخراج نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق للمراحل المختلفة ’’الابتدائية، المتوسطة، الثانوية’’، وكل ما عليكم لاستخراج شهادة الطالب هو تطبيق الآتي:

كانت هذه خطوات سريعة من أجل الوصول إلي التقارير والحصول علي كافة ما يخص درجات النظام الفصلي.

بالفيديو كيفية استخدام نظام نور نتائج الطلاب 1442

قدمنا لكم شرح مصور لاستخراج النتائج وطباعة الشهادة بالسجل المدني بكل سهولة، ويتضح من الفيديو القادم خطوات مبسطة لطريقة تحميل درجات الطلاب بكل سهولة.

كان هذا الشرح يخص استخراج نتائج منصة مدرستي التي انتهت الاختبارات خلالها منذ ساعات، ويمكنكم استخدام النظام المركزي للطالب وفق القادم.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق للطالب

يمكن لكافة طلاب وطالبات المملكة، استعلام نتائج نور بالهويه فقط، وهذا عن طريق الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

قدمنا إليكم شرح وفي من اجل استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وسنستمر في متابعة أخر الأخبار من وزير التعليم بخصوص إعلان النتائج للطلاب 1442.