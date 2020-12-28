اليابان تسجل ثامن إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن أتش كيه" اليوم الاثنين، إن الحالة لسيدة من سكان طوكيو فى الخمسينيات من عمرها، وقد عادت إلى اليابان من بريطانيا فى 13 ديسمبر الجارى، وأصيبت لاحقا بالحمى وتم إدخالها إلى منشأة طبية فى طوكيو.
وأضاف البيان أن السيدة خضعت للحجر الصحى الذاتى فى منشأة سكنية فور وصولها إلى اليابان، دون استخدام وسائل النقل العام ولم تكن على اتصال وثيق بأى شخص.
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