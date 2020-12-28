عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد روسية فى القطب الشمالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن خمس سفن إنقاذ تبحث عن ناجين لكن أمكن إنقاذ شخصين فقط حتى الآن من أصل 19 هم عدد أفراد الطاقم. ونقلت الوكالات عن خدمات الطوارئ قولها إن تراكم الجليد أدى لغرق السفينة.

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