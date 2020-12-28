أذربيجان تعلن مقتل جندي بهجوم على إحدى نقاطها العسكرية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنودها بهجوم شنته "مجموعة مسلحة أرمنية" على إحدى نقاط تمركز القوات الأذربيجانية في قره باغ.
وقالت الوزراة في بيان اليوم الاثنين: "في 27 ديسمبر، في حوالي الساعة 15:30 (14:30 بتوقيت موسكو)، هاجمت مجموعة مسلحة أرمنية غير نظامية، أو مفرزة، مكونة من 6 أفراد من القوات المسلحة الأرمنية التي بقيت في الإقليم، هاجمت وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه قرية أغدام، ونتيجة للهجوم، قتل جندي من الجيش الأذربيجاني وأصيب آخر".
وأضافت الوزارة أن القوات الأذربيجانية تمكنت من القضاء على أفراد المجموعة المسلحة الأرمنية الستة.
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