زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم /الاثنين/ وسط كرواتيا وذلك وفقا للتلفزيون الرسمي للبلاد.
وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أن مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب، وتم رصده من قبل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.
وشهدت زغرب في مارس الماضي زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.
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