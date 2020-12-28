يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من منصة مدرستي السعودية الإلكترونية، حيث فعلت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منصة تعليمية جديدة يمكن لجميع الطلبة والطلبات معرفة نتائج اختيارات الفصل الدراسي الحالي ونهاية العام بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية بسهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكافة المستعلمين رابط منصة مدرستي بعد التحديث الجديد اسفل هذه التدوينة فرجاءً تابعونا.

من اجل الحصول على نتيجة الاختبارات لهذا الفصل الدارسي يجب زيارة موقع مدرستي التعليمية تسجيل الدخول علي شبكة الأنترنت وذلك من اجل الاستعلام عن النتائج اختبارات برقم الهوية الوطنية لولي الأمر دون أن تواجههم أي مشكلات عند التصفح داخل المنصة التعليمية، كما سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وذلك من اجل أن يتمكن الجميع من الاطلاع علي التقييم الخاص بنجله بدقة متناهية فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السعودي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من منصة مدرستي

بإمكان جميع طلابنا وأولياء أمورهم معرفة الدرجات والتقييمات الخاصة بالطالب خلال الفترة الماضية، حيث نقدم لكم رابط منصة مدرستي الجديد schools.t4edu.com لكي يتمكن جميع طلابنا من استخراج النتائج بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري بالنقاط التالية.

الدخول علي منصة مدرستي للطلاب تسجيل الدخول من ثم.

من ثم. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الفارغة بشكل صحيح من ثم.

الضغط على أيقونة (تقويم) من قائمة الصفحة الرئيسية من ثم.

الضغط على أيقونة (إشعار الفصل الدراسي) سواء كان الأول أو نهاية العام من ثم.

بعدها سوف يظهر ملف بصيغة بي دي أف أون لاين قم بتثبيته علي الجهاز الخاص بك من ثم.

سوف تجد جميع تفاصيل نتائج الطلاب نظام نور باسم المستخدم.

بعض الحصول على النتيجة كاملة في جميع المواد الدراسية يمكن بكل سهولة طباعة ملف (PDF) على الجهاز الخاص بالطالب/ة من اجل متابعة ولي الأمر الدرجات فيما بعض، ومقارنته مع مدير المدرسة والمشرف التربوي، حيث نتمنى لجميع طلابنا في المملكة العربية السعودية النجاح والتوفيق.