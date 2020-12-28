بدأ العام الدراسي الجديد عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا. وذلك بعد أن أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي باعتبارها بديل ذهاب الطالب إلى المدرسة. بحيث يتم شرح الدروس عبر المنصة، على أن يقوم الطالب بتسليم الواجبات والأنشطة المدرسية عبر مدرستي منصتي. وبعد أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي ٢٤ ديسمبر، جاء موعد ظهور النتائج. نعرض لكم رابط منصة مدرستي الاستعلام عن نتائج الطلاب ١٤٤٢ وخطوات استخراج الدرجات.

منصة مدرستي نتائج الطلاب

تسعى وزارة التعليم السعودية جاهدة تسهيل التعليم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي. جاء ذلك من خلال تجربة أداء منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول. خاصة أنه العام الجديد الذي يتم تطبيق الدراسة أونلاين، وذلك من خلال تسهيل التواصل بين الطالب والمعلم.

كما خصصت وزارة التعليم نظام الفصول الافتراضية من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز وفقا لأحدث التقنيات. وذلك برفع المناهج الدراسية، وشرح الحصص أونلاين، كما تم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ أونلاين.

عبر الولوج إلى رابط منصة مدرستي الجديد لنتائج الطلاب يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول. ومن خلال تطبيق الخطوات التالية يمكن الحصول على الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 مدرستي

يمكن الحصول على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي .

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تقويم.

ثم النقر على إشعار الفصل الدراسي الأول.

يعرض موقع مدرستي ملف يحتوي على تقييم نتائج الطالب للفصل الدراسي الأول.

ملف يحتوي على تقييم نتائج الطالب للفصل الدراسي الأول. قم بتنزيل الملف، افتح الملف للحصول على النتائج.

يجب التأكد من أن الجهاز الخاص بك (الجوال-الحاسب) يدعم فتح ملفات بصيغة pdf.