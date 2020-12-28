رغم السلالة الجديدة.. بريطانيا تتوقع رفع قيود كورونا بأسرع وقت

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من فيروس كورونا فى وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأ فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا.

وأثارت السلالة ذعرا عالمية وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت العشرات الدول الرحلات والمجال الجوى أمام الرحلات البريطانية.