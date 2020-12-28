ألمانيا تسجل 10.976 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، وصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و651834 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 30126 حالة.

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