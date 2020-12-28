لبنان: نحصل على لقاح كورونا فى فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، إنه "بناء على المعطيات التى توافرت لديها ومن أهمها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية، وهى الأساس فى تسجيل واعتماد أى دواء فى لبنان، تم اختيار لقاح فايزر الذى استوفى تلك الضوابط واستحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ، كما استحوذ على موافقة اللجنة العلمية فى وزارة الصحة، وسيحصل لبنان على اللقاح فى منتصف شهر فبراير، على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين".
وأشارت إلى أنها قامت بالتفاوض مع منصة "كوفاكس" العالمية، للحصول على لقاحات إضافية التى ستعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية، لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.
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