صور غير لائقة.. القبض على شاب في لبنان بتهمة ابتزاز سورية قاصر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، الاثنين، القبض على متهم بعملية ابتزاز فتاة سورية قاصر مقيمة في إحدى الدول الأوروبية.
وقالت المديرية العامة في بيان، إنها وردت إليها رسالة عبر خدمة "بلّغ" على موقع المديرية، حول تعرض فتاة قاصر من الجنسية السورية مقيمة في إحدى الدول الأوروبية، للابتزاز والتهديد بنشر صور غير لائقة لها من قبل شخص مقيم في لبنان، تعرّفت عليه من خلال حسابها على "فيسبوك"، وأوهمها أنه يحبّها، وأرسلت له بعض صورها وهي بأوضاع غير لائقة.
وأضافت المديرية أنه من خلال الاستقصاء والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت القوات من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، وهو من الجنسية السورية من مواليد عام 2001.
ولفتت إلى أنه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مؤكدا أنه عندما علم أهلها بالأمر، أجبروها على قطع علاقتها به، فقام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تتواصل معه مجددًا.
وطالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين، بعدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن مثل هذه الحالات.
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