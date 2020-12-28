المعجزة الصينية.. مدينة تنهي مسحات 6 ملايين فرد بوقت مذهل

أعلنت مدينة داليان الصينية أنها انتهت من اختبار مسحات بي سي آر، بشكل جماعي لـ 6.38 مليون مواطن، ما يعزز أداء الصين في انهاء وباء كورونا الذي تفشي وظهر فيها لأول مرة قبل عام في مدينة ووهان، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

ورغم تفشي الوباء لأول مرة فيها، قضت الصين بشكل كبير على الوباء في أراضيها، حتى أنها لاتسجل إلا أعدادا قليلة لاتقارن بأغلب دول العالم، بينما يتفشى الوباء بشكل مرعب في العالم.

حسبما قالت سلطات الصحة الصينية، أنها استطاعت القيام بالانجاز خلال أقل من 10 أيام لتقوم بهذا العدد الهائل من المسحات.

قالت لجنة الصحة ببلدية داليان إنه منذ 15 ديسمبر وحتى الآن، أبلغت داليان عن 33 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها أعراض ، في حين تم وضع 27 مريضا آخرين بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

بدأت الاختبارات الجماعية في 22 ديسمبر ، وفقا لصحيفة الشعب اليومية الحكومية.

في غضون ذلك، قال مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن بكين جمعت ، 838270 عينة في حملة أخرى من الاختبارات الجماعية في منطقة شونيي شمال شرق المدينة.

وأضافت أن الاختبارات الجماعية بدأت يوم الجمعة بعد أن أبلغت المدينة عن حالتي إصابة محليتين بفيروس كوفيد -19.

ولم تتجاوز أرقام الإصابات في الصين ال100 ألف منذ عام ولم تغادر الوفيات رقم الـ 5 آلاف، بينما مات في أمريكا وحدها أكثر من 300 ألف إنسان، وأصيب بالوباء أكثر من 18 مليون شخص.

وتقوم الصين بانتاج لقاح سينوفارم المقاوم لمرض كوفيد19، وتحضر لتوزيعه على دول عدة في العالم، مجانًا في أفريقيا، حيث الدول الأكثر احتياجًا.

وبدأ العالم سلسلة تطعيمات دولية بدأت في بريطانيا ثم أمريكا ثم دول عدة في العالم منها الدول العربية، وذلك بلقاحات فايرز بيونتيك ، في الغالب، وسبوتنيك في ، في روسيا.