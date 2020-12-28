طالبت بكين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالتوقف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن واشنطن "تتجاهل الحقائق".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، إن تصريحات الولايات المتحدة "تتجاهل الحقائق".
وأشار إلى أن بكين "تعارض بشدة" هذه التصريحات، كما حث الولايات المتحدة على " التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".
وتأتي هذه التصريحات من الجانب الصيني، بعد أن دعت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم، السلطات الصينية إلى الإفراج الفوري عن 12 شخصا من هونج كونج والسماح لهم بمغادرة البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد، والصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".
ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص، من بين 12 شخصا، من هونج كونج أمام القضاء الصيني، بعد احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تحذر أمريكا وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شئونها الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.