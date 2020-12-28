نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يصيب نائب رئيس البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوص الطبية، إصابة هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي، بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأصدر مكتب موراو، بيانًا، قال فيه إن "نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية يوم الأحد، وسيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي".

ويذكر أن موراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس، حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، في يوليو الماضي وتعافى.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.