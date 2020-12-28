نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 19 مليون شخص.

وقد أفادت بيانات الجامعة الأمريكية، بإصابة 19.132.446 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وبحسب روسيا اليوم، تعد كاليفورنيا الرائدة من حيث عدد المصابين مسجلة 2.156.111 حالة إصابة، تليها تكساس بـ 1.690.986 حالة، وفلوريدا بـ 1.271.979 حالة، زإلينوي بـ 937909 حالة، ونيويورك بـ 922145 حالة.

وأكدت بيانات الجامعة، أن إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في أمريكا، بلغ 333115 حالة وفاة.

ومنذ بداية الوباء، أصيب حوالي 80.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم أجمع، وتوفي لهذا السبب أكثر من 1.7 مليون شخص.