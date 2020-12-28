روسيا تسجل 487 وفاة و27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت روسيا تراجعا، اليوم الاثنين، في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 487 وفاة و27787 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين، حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة، وللإصابات أكثر من 28 ألف حالة.

وقال المركز في بيان إن 20480 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين في البلاد إلى مليونين و471309 شخصا.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

وقد أطلقت السلطات الصحية في جميع مناطق روسيا، حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في وقت سابق من الشهر الجاري، تشمل إولا الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، قبل أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل كل الفئات.