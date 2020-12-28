الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن استخدام تايوان للتدخل في شؤونها الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالتوقف عن استخدام تايوان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي عربي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وضعت على قائمة سوداء ست شركات، بعضها في الصين، وأربع سفن اتهمتها بنقل شحنات فحم كورية شمالية بشكل غير قانوني.

وحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صادرات كوريا الشمالية من الفحم في 2017. وشدد المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، بالإجماع العقوبات منذ 2006 في محاولة لتقليص التمويل لبرامج بيونج يانج النووية وللصواريخ الباليستية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان إن كوريا الشمالية "تواصل مخالفة قرار الأمم المتحدة حظر تصديرها للفحم، وهو مصدر رئيسي للدخل يساعد في تمويل برامجها لأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف "نظام كوريا الشمالية عادة ما يستخدم عمال السخرة من معسكرات الاعتقال في أنشطة التعدين ومنها استخراج الفحم مستغلا شعبه لتطوير برامجه غير المشروعة".

وأفاد تقرير سنوي لمجلس الأمن من مراقبين مستقلين للعقوبات في وقت سابق هذا العام أن كوريا الشمالية استمرت في مخالفتها لقرارات المجلس "عن طريق صادرات بحرية غير مشروعة للسلع الأولية ومنها الفحم والرمل" في 2019 مما حقق لها مكاسب بمئات الملايين من الدولارات.