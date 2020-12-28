بايدن: أواجه 4 أزمات فى آن واحد ولا وقت نضيعه

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جدة - نرمين السيد - وقال بايدن على حسابه بموقع "تويتر": "من فيروس كورونا والاقتصاد إلى تغير المناخ والعدالة العرقية - تواجه أمتنا أربع أزمات تاريخية فى آن واحد".
وأضاف جو بايدن، فى رسالته أنه "مع حلول شهر يناير القادم، لن يكون هناك وقت لتضييعه، لهذا السبب نجتهد أنا وفريقى فى العمل للاستعداد لاتخاذ مزيد من الاجراءات فى اليوم الأول".
يشار إلى أن السلطات الصحية الأمريكية، كانت قد أعلنت تسجيل 150 ألفا و92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 19 مليونا و134 ألفا و976 حالة.
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