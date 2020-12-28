جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش فى رسالة له على خلفيه الاحتفال الأول باليوم الدولى للتأهب للأوبئة، "بينما نتعافى من وباء كورونا، دعونا نعقد العزم على بناء قدراتنا الوقائية حتى نكون مستعدين عندما يواجه العالم التفشى التالى".
وسلط جوتيريش الضوء على الحاجة إلى أنظمة صحية قوية وحماية اجتماعية، ودعم المجتمعات على الخطوط الأمامية، والتعاون الفنى للبلدان، مؤكدا أن التضامن والتنسيق أمران حاسمان داخل البلدان وفيما بينها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تجدد تحذيراتها من الأوبئة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.