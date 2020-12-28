الأمم المتحدة تجدد تحذيراتها من الأوبئة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش فى رسالة له على خلفيه الاحتفال الأول باليوم الدولى للتأهب للأوبئة، "بينما نتعافى من وباء كورونا، دعونا نعقد العزم على بناء قدراتنا الوقائية حتى نكون مستعدين عندما يواجه العالم التفشى التالى".

وسلط جوتيريش الضوء على الحاجة إلى أنظمة صحية قوية وحماية اجتماعية، ودعم المجتمعات على الخطوط الأمامية، والتعاون الفنى للبلدان، مؤكدا أن التضامن والتنسيق أمران حاسمان داخل البلدان وفيما بينها.