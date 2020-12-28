سلطنة عُمان تشارك في التحضير للقمة الخليجية الـ "41"

شاركت السلطنة في اجتماع الدورة 146 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي عُقد مساء عبر الاتصال المرئي، للتحضير للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

مثل سلطنة عُمان في الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية، والسفير سعود بن أحمد البرواني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية العُمانية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الوزاري تحضيرًا للقمة الخليجية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض في 5 يناير المقبل، وفي هذا الصدد استعرض الوزراء الموضوعات التي سيتم رفعها إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لإقرار ما يروه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمراني، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.