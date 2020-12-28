لتبادل الخبرات بشأن كورونا.. تمرين مشترك بين الحرس الوطني البحريني ونظيره الكويتي

شهد اللواء الركن عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني في البحرين، اليوم الاثنين، ختام التمرين المشترك ”تعاون 5“ عن بُعد بين الحرس الوطني للبلاد ونظيره الكويتي، وذلك داخل غرفة عمليات الحرس الوطني بمعسكر الصخير.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، شهد الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي، مجريات ختام التمرين من خلال غرفة عمليات الحرس الوطني الكويتي.

وقال اللواء عبد العزيز بن سعود، إن النسخة الحالية من التمرين تتمثل في غرفة عمليات مشتركة عن بُعد، من أجل تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق المشترك فيما يخص جائحة كورونا، وتقديم أفضل السبل لدعم المؤسسات الحكومية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لتفادي انتشار هذه الجائحة.

ونقل تحيات الفريق أول ركن، محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، إلى جميع المشاركين في تمرين ”تعاون 5“، ومباركته في إجراء مثل هذه التمارين التي تحقق نموذجًا متميزًا للتعاون والتنسيق المشترك.

وتأتي النسخة الخامسة من التمرين استكمالًا لسلسلة تمارين "تعاون"، وتنفيذًا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين لرفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق التعاون العسكري بين صرحي الحرس الوطني، والعمل على تحقيق مستويات جاهزية عالية لدى المنظومتين العسكريتين.

من جانبه، أشاد الفريق الركن هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي، بالمستوى المشرف الذي أظهره رجال الحرس الوطني في البلدين الشقيقين.

وأكد أن العمل العسكري المشترك بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني يشهد مستويات متقدّمة، امتدادًا لجهود التنسيق والتعاون الثنائي بين الجانبين.

ووجه الرفاعي التهنئة بنجاح التمرين وما شكله من نتائج مهمة على مستوى تبادل الخبرات بين صرحي الحرس الوطني.