لبنان: لقاح كورونا سيصل البلاد بين 7 و15 فبراير المقبل

أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية في لبنان عبد الرحمن البرزي، أن التواصل مع شركة فايزر لتلقي لقاحها المضاد لفيروس كورونا، حدث منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أنها كانت الأسرع في ‘نتاج اللقاح والأكثر قدرة على إعطاءه لدول العالم

وأضاف البرزي لقناة "LBCI"، أن لقاح فايزر الذي سيصل إلى لبنان هو أحد أكثر اللقاحات فعالية وسلامة، لافتا إلى أنه سيصل البلاد بين 7 و15 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المواطن لديه حرية الاختيار ولن يفرض عليه تلقي اللقاح، مستطردًا: "سنعرض على المسؤولين اللبنانيين أن يتلقوا لقاح كورونا بشكل مبكّر"، وذلك ليثق الشعب بفعاليته.

وأكد أنه بسبب عدم قدرة لبنان على الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، فلن تضغط السلطات على من أصيب بكورونا بتلقي اللقاح، برغم أنه يجب أن يأخذه.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، أن البلاد ستحصل في فبراير المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر-بيونتيك".

وقال المكتب الاعلامي في وزارة الصحة، إنها قامت ومنذ الإعلان عن تجربة لقاحات عدة في العالم بالاتصال بالجهات المعنية كالسفارة الروسية والسفارة الصينية وشركات الأدوية العالمية، التي لها وجود في لبنان، وطلبت تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة باللقاحات، ليتم تقييمها وإمكان الاجازة بالاستعمال الطارىء.

وأضاف أنه بناء على المعطيات التي توافرت لوزارة الصحة، تم اختيار لقاح فايزر والذي سيحصل عليه لبنان في منتصف شهر فبراير على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين.