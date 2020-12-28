نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في هجوم لطالبان بأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل عنصر على الأقل من قوات الأمن، وإصابة اثنين آخرين، في هجوم لحركة طالبان على مقر شرطة منطقة "أناردارا" بإقليم فرح، الليلة الماضية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، عن تاج محمد مجاهد، حاكم الإقليم، قوله: "فجرت حركة طالبان سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، وأعقب ذلك قتال مع قوات الأمن".

وأضافتاج محمد مجاهد: "قتل العديد من عناصر طالبان، في أعقاب عملية التطهير التي نفذتها قوات الأمن".