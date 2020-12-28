نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال مصور من وكالة رويترز في إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الإثيوبية، مصور وكالة رويترز كوميرا جيميشو في العاصمة أديس أبابا، وظل محتجزًا أسبوعين على الأقل دون توجيه أي اتهامات له.

وذكرت أسرة المصور، أنها لم تُطلع على سبب الاعتقال، ولم ترد الشرطة على طلبات رويترز للتعليق.

ويذكر أن كوميرا، يعمل لحساب وكالة رويترز بنظام القطعة منذ 10 أعوام.

وأمر قاضي، باحتجاز مصور وكالة رويترز، 14 يومًا أخرى ليمنح الشرطة وقتاً للتحقيق، وذلك في جلسة محاكمة قصيرة يوم الجمعة لم يحضرها محامي الدفاع.

وأصدرت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بيانًا استنكرت فيه بشدة احتجاز كوميرا.

وقال البيان: "كوميرا من فريق رويترز الذي يقدم تقارير من إثيوبيا تتسم بالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز. يظهر عمل كوميرا مهنيته وحياده، ونحن على علم بانتفاء أساس لاعتقاله".

وأضاف البيان: "يجب السماح للصحافيين بنقل الأخبار من أجل الصالح العام دون خوف من المضايقات أو الأذى أينما كانوا. ولن نرتاح حتى يُطلق سراح كوميرا".