دوت الخليج -

خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران سلسلة غارات على ثلاث محافظات والحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلةاستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران سلسلة غارات على ثلاث محافظات والحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 117 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16 والجاح وغارتان لطيران تجسسي في الدريهمي و 21 خرقاً بقصف مدفعي و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف. وشن طيران العدوان غارة على منطقة الحمراء بمديرية مستبأ وغارتين على مدينة حرض وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة. وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بأربع غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف،وغارة على الصوح قبالة نجران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.