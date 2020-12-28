أخبار اليمن : تحذير جديد للمواطنين من مركز الأرصاد

تحذير جديد للمواطنين من مركز الأرصادحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التدني الشديد في درجات الحرارة، وارتفاع الموج واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز في نشرته الجوية، اليوم، المزارعين ورعاة المواشي والنحالين في المحافظات الجبلية من آثار موجة الصقيع.

ودعا كبار السن والأطفال والمرضى، والعمال إلى ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد، في ساعات الصباح الأولى.

وتوقع المركز أن تستمر الأجواء الشديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع على بعض المناطق المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع.

وذكر أن الأجواء الباردة ستستمر على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الصحراوية خاصة في مأرب والجوف والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى اشتداد الرياح على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب حيث تصل إلى أكثر من 25 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في عمران : 2.0 ، ذمار : 2.0 ، صنعاء : 3.2 ، إب : 7.2 ، السدة : 7.4 ، سيئون : 7.8، المحويت : 8.6 .