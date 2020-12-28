أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 81.1 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 81.1 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 81 مليونا و145 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 57 مليونا و294 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و772 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعا طفيفا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 410 ألاف و120 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,041 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (341,138 وفاة)، والبرازيل (191,146 وفاة)، والهند (147,940 وفاة)، والمكسيك (122,426 وفاة)، وإيطاليا (71,925 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,573,847 إصابة)، والهند (10,208,725 إصابة)، والبرازيل (7,484,285 إصابات)، وروسيا (3,050,248 إصابات)، وفرنسا (2,559,686 إصابة).