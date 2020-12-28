وفاة مخرج "سبونج بوب" و"هيا آرنولد"

توفي تاك تاكر، الذي عمل كرسام رسوم متحركة ومخرج لكل من "سبونج بوب" و"هيا آرنولد"، عن عمر ناهز الـ59 عاما.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تاكر توفي يوم 22 ديسمبر، فيما لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة.
وأعلنت عائلة تاكر النبأ الحزين على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حيث قالت في منشور: "بقلب مثقل ومكسور، نعلن وفاة تاكر، الأب والزوج والابن والأخ والعم".
وأضافت "نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم. بدلا من الزيارات، إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب في مشاركتها معنا، فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها".
واشتغل تاكر على مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة، بما فيها "Pinocchio" و"Emperor of the Night" و"The Simpsons"، إلى جانب "SpongeBob" و"Hey Arnold".
وكان يعمل مؤخرا على فيلم "Bob's Burgers"، الذي هو قيد الإنتاج حاليا.
وعام 2018، توفي ستيفن هيلنبرغ، مبتكر سلسلة "سبونج بوب"، عن عمر ناهز الـ57 عاما، بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري.
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