جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، إن "طهران مستعدة لكافة السيناريوهات"، مضيفا نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر فى أيامها الأخيرة.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "لن تتردد فى الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أى تهديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: مستعدون لمواجهة أى عمل عسكرى أمريكى ولدينا خطط للرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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