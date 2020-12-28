إيران: مستعدون لمواجهة أى عمل عسكرى أمريكى ولدينا خطط للرد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، إن "طهران مستعدة لكافة السيناريوهات"، مضيفا نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر فى أيامها الأخيرة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "لن تتردد فى الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أى تهديد".