لبنان يغلق 56 مؤسسة سياحية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وطالبت وزارة السياحة اللبنانية - فى بيان اليوم - جميع المؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها، وجميع الأفراد الذين ينظمون حفلات وسهرات عامة أو خاصة داخل منازلهم، إلى التنبه من خطورة الوضع الصحى وارتفاع نسبة العدوى بفيروس كورونا من أشخاص مصابين به من دون أن يكون لديهم أى أعراض ظاهرة عليهم، داعية إياهم إلى الالتزام بأقصى معايير الوقاية والتباعد الاجتماعى تجنبا لإصابتهم.

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