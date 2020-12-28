البيت الأبيض: لقاحات كورونا الحالية تقي من سلالة كورونا الجديدة

أكد المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، بريت جيروير، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض «كوفيد - 19» أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل.

ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": إنه "ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالًا، ولا نعتقد ذلك".

وأضاف جبروير: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالًا ضد هذا النوع (السلالة)".

وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وحث جبروير على عودة الأطفال إلى المدارس حتى قبل أن يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أن الدراسات ما مازالت جارية للتأكد من سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن لقاحات كورونا الحالية تقي من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي تم العثور عليها مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وقال فيران إنه: "من الناحية النظرية، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا مع السلالة الجديدة".

كما أعلنت الحكومة الألمانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة.

وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.