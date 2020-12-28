استخراج شهادات الطلاب stud certificate عبر نظام نور النتائج برقم الهوية ١٤٤٢ هـ

قدم نظام نور النتائج برقم الهوية ورمز التحقق للفصل الدراسي الأول 1442، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط للطالب بكل سهولة ويسر وفق الخطوات التي سنقدمها لكم، فبعد أن تابعنا معكم أخر تطورات اختبارات المملكة العربية السعودية لنهاية الفصل الأول، قد وصلنا إلي إعلان نتائج نور بالهويه الوطنية من وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني noor results، لهذا سنقدم لكم في عجالة سريعة كيفية استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442 قبل أي أحد وبصورة ذات جودة عالية.

إعلان نظام نور النتائج برقم الهوية فقط

اعتمدت وزارة التعليم علي تقديم نتائج نظام نور بالسجل المدني فقط للتسهيل علي الطالب في عملية استخراج شهادة الفصل الأول، وقد ذكر السيد وزير التعليم الدكتور ’’حمد بن محمد آل الشيخ’’، أن نجاح منصة مدرستي في تقديم الخدمات التعليم عن بُعد، سيتم تتويجه بتقديم رابط نظام نور برقم الهويه فقط لسهولة استخراج شهادات الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية في مختلف المراحل التعليمية.

أضاف الدكتور حمد آل الشيخ، أن خطة الوزارة كانت تحتوي علي 70% كهدف من إجمالي الطلاب لدخول منصة مدرستي، لكن بنهاية الفصل وصلنا إلي 98% من إجمالي النسبة الكلية للطلاب، وهذا يعتبر نجاحاً باهراً قدمته المنصة لملايين الطلاب.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442

يمكنكم استعلام نتائج نور بالسجل المدني فقط للطالب، عن طريق تطبيق الخطوات الآتية بدون اللجوء إلي حساب ولي أمر جديد.

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

شرح استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه

قدمت الوزارة دوماً خدمات تعليمية مميزة، والآن نوفر لكم شرح استعلام نتائج الطلاب بالهوية بدون رقم سري، وذلك يظهر لنا من خلال الفيديو.

قدمنا إليكم رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الفصل الدراسي الأول، وفور تفعيل الوزارة للرابط سيتم إدراجه علي الفور.