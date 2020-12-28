رابط نظام نور برقم هوية الطالب وولي الأمر ١٤٤٢ noorresults إشعار بنتيجة طالب

ننشر رابط نظام نور برقم هوية الطالب وولي الأمر ١٤٤٢ noorresults لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري فور تفعيل وزارة التعليم عام عن إطلاق رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق لولي الأمر أو الطالب، حيث لم يتم الإعلان عن تفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى اليوم الاثنين بتاريخ 14 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 28 ديسمبر 2020م، ومن يرغب في التعرف على طريقة إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم من حساب نظام نور ولي الأمر، يمكنه ذلك عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

رابط نظام نور برقم هوية الطالب

تم الإعلان منذ قليل عبر حساب مدرسة مسعود بن الربيع المتوسطة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن اعتماد نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول اليوم، كما تم تقديم التبريكات من جانب قائد المدرسة الأستاذ جابر عمر السعدون للطلاب والطالبات.

كما وجه سيادته خالص الشكر والامتنان لأولياء الأمور والأسر الكريمة على التعاون المثمر مع المدرسة، الأمر الذي أدى بدوره إلى نجاح عملية التعليم عن بُعد لهذا العام الدراسي الاستثنائي، وقد أعلنت المدرسة عن إمكانية الاستعلام عن النتائج الآن عن طريق منصة مدرستي التعليمية أو عبر نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات.

ويجب العلم أن هناك مدارس أعلنت عن رفع النتائج عبر منصة مدرستي وأخرى لم تعلن عن ذلك، ففي حال الدخول إلى منصة مدرستي، ولم تجد إشعارات الفصل الدراسي الأول، فعليك التوجه إلى نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو نظام نور المركزي للنتائج 1442، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط دخول نظام نور المركزي

يمكنكم الحصول على رابط دخول نظام نور المركزي المتوفر من جانب وزارة التعليم عام من خلال تعبئة بيانات المستخدم والتي تتمثل في (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق)،ومن يرغب في دخول نظام نور 1442 الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa).

خطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور

يتيح نظام نور للنتائج في الوقت الحالي إمكانية استخراج نتائج الطلاب من حساب ولي بطريقتين عن طريق الدخول إلى نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق لحين تفعيل رابط نظام نور برقم هوية الطالب أو ولي الأمر.

حيث يتم الدخول إلى نظام نور من حساب نظام نور لولي الأمر الرئيسي، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الطالب المرغوب في عرض الشهادة الخاصة به، والنقر على إشعارات بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنقر على أيقونة “ابحث”، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج الشهادة من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور برقم الهوية فقط

أعلنت بعض المدارس المتوسطة والثانوية عن إطلاق نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ومن ثم إتاحة الاستعلام عن نتائج نظام نور من الحساب الخاص بولي الأمر في النظام، حيث يتم الدخول من حساب نظام نور ولي الأمر ثم استخراج النتائج من الإشعارات أو من التقارير.

ولم يتم الإعلان حتى اليوم عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط دخول نظام نور بالسجل المدني فقط، حيث ينتظر كافة المستفيدين من خدمات نور التعليمية الإعلان الرسمي للوزارة عن تدشين الرابط الجديد، وفور تفعيله سيتم إرفاقه عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

الخطوة الأولى وهي الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات. الخطوة الثانية وهي نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب. الخطوة الثالثة وهي استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة. الخطوة الرابعة وهي حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط. الخطوة الخامسة وهي استخراج أسماء الطلاب الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث. الخطوة السادسة وهي حصر الطلاب الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر. الخطوة السابعة وهي طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض. الخطوة الثامنة وهي تخريج الطلاب بعد التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج من الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ، وسيتم توفير رابط نظام نور برقم هوية الطالب فور تفعيله رسمياً بمشيئة الله تعالى.

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خطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقررات