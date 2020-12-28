نظام فارس .. رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد ورصد أنشطة التطوير المهني للمعلمين 1442

أطلقت وزارة التعليم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 لتقديم الخدمات الإلكترونية لموظفي وعاملين وزارة التعليم السعودية، شاملاً المعلمين والإداريين، وكان هذا نتيجة ارتفاع معدل الشكوي من خلال الكثيرين بعد إطلاق تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعطل رابط نظام فارس 1442 وعدم وجود أية استجابة من الوزارة، فكانت مطالبة الجميع بتفعيل الرابط الجديد بأقصى سرعة للتمكن من التسجيل والدخول إلي الخدمات المقدمة من الوزارة بخصوص رابط فارس الخدمات الذاتية.

يعمل نظام فارس للمعلمين والمعلمات علي توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية المميزة، ومن ضمنها أنه يستقبل أنشطة الطلاب التدريبية. بالإضافة إلي توفير خدمات متنوعة مثل الإجازات المرضية وتقديم الطلب عليها، بجانب خدمة مطالعة الكشوف الخاصة بالرواتب. كما يمثل نظام فارس أهمية كبرى لمدير المدرسة، لمتابعة طلبات العاملين بكل سهولة. جدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية حددت موعدا نهائيا لإدخال جميع العاملين في الكوادر التعليمية أنشطة التطوير المهني قبل تاريخ ٣١ ديسمبر الجاري والذي تبقي عليه عدد قليل من الأيام.

رابط نظام فارس تحديث الخدمة الذاتية

قامت وزارة التعليم بتوفير رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ عبر eservices.mcs.gov.sa إلكترونياً، وذلك بعد خبر تعطل رابط نظام فارس الإلكتروني لعدة أيام وصلت 3 أيام كاملة. ولإجراء التحديث عليكم تطبيق الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي الرابط السابق إرفاقه.

يتم اختيار الإدارة التعليمية التي تتبع لها.

يتم النقر علي الخدمات الإلكترونية.

يتم إدخال البيانات ’’اسم المستخدم، وكلمة المرور’’.

ضرورة تنفيذ ذلك قبل يوم 31 من الشهر الجاري.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

تعتبر الخدمات الذاتية التي قدمها fars الإلكتروني، من أهم أنظمة الموارد البشرية التي تقدمها الوزارة، وتحتوي علي عدد من الخدمات المقدمة للموظفين المصنفين كالآتي:

المعلم.

الإداري.

العامل.

المستخدم.

يمكن الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية آليا بدون الرجوع للإدارة، ويتمكن الموظف من الحصول على طلبات الإجازة دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك من خلال نظام فارس إلكترونيا والذي يتيح للموظف تتبع المعاملة الخاصة به عن طريق الموقع حتى صدور القرار.

خدمات نظام فارس 1442

يقدم نظام فارس للمدير والموظف طلب واستعلام عن العديد من الخدمات وهي كالآتي:

الخدمات المتاحة للمدير

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة

طلب بدل لموظف

إبلاغ غياب موظف.

الخدمات المتاحة للموظف

طلب إجازة.

تحديد مدة إجازة.

قطع إجازة.

تمديد إجازة.

تعديل مدة إجازة.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلب تقاعد

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الجديد

قدمنا إليكم رابط نظام فارس ١٤٤٢ هـ، والذي يتيح لكافة العاملين بالمنومة التعليمية في المملكة العربية السعودية كافة الخدمات التي أرفقناها إليكم، بجانب الأنشطة والدورات التدريبية.

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، وطلبت من الجميع السرعة في التسجيل الخاص بالمعلمين خلال النظام الإلكتروني.