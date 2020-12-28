مصرع 15 سودانياً في عنف قبلي بدارفور

مصرع 15 سودانياً في عنف قبلي بدارفورأعلن والي جنوب دارفور، أن السلطات السودانية ستنشر "أعدادا كبيرة" من القوات في الولاية بعد مصرع 15 شخصاً في عنف قبلي في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، الليلة الماضية، عن مصادر محلية بدارفور، القول: إن "صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة".

من جهته أفاد أحد القيادات المحلية، بأن "أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين".

والولاية جزء من إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، والذي عانى صراعا مريرا اندلع عام 2003م، وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين.. مضيفة إن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر الماضي.