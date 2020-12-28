عاجل.. الاتحاد الأوروبى يصادق على صفقة بريكست التجارية

جدة - نرمين السيد - ويتيح الاتحاد الأوروبى من خلال الاتفاق التجارى للدولة العضو سابقا وصولا استثنائيا من دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الضخمة التى تضمّ 450 مليون مستهلك، غير أنّ هذا الانفتاح سيكون مصحوبا بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات فى الضفة الشمالية احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أى إغراق للأسواق.

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