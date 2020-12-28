إصابات كورونا فى الإمارات تتجاوز 200 ألف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالى الوفيات 660 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1.253 حالة شفاء، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 179 ألفا و925 حالة.

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