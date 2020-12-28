صفحة جديدة لـ بريطانيا.. الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق بريكست

أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر، على الاتفاق التجاري مع بريطانيا بشأن مرحلة ما بعد بريكست، في الأول من يناير المقبل.
ووفقًا لموقع "دويتشه فيله" الألماني، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بعد ما يقرب من 10 أشهر من المفاوضات، رسميًا على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الموافقة بالإجماع في اجتماع عقد في بروكسل، حضره كبير المفاوضين ميشيل بارنييه.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت في وقت سابق، أن المحادثات وصلت إلى نتيجة ناجحة.
وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، لاتفاق نهائي بشأن البريكست، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية.
وبذلك تستعد بريطانيا لفتح صفحة جديدة في تاريخها، بعد توصلها إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لتحديد قواعد المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين بعد إتمام الخطوات النهائية للخروج في اليوم الأخير من العام الحالي، وبعدما خشي مراقبون من توابع عدم توصلهما لاتفاق قبل الموعد المحدد لخطوة البريكست الأخيرة.
وغادرت بريطانيا رسميًا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، إلا أنها ظلت تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
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