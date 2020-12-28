حث الوزير بدر آل سعود المؤسسات الأخرى على تقديم طلبات للحصول على التراخيص.
وقال بدر آل سعود: "أدعو جميع المهتمين بالقطاع الخاص وغير الربحي إلى تقديم طلبات الحصول على تراخيص لمعاهد في مختلف المجالات الثقافية على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا".
والبرنامج مصمم لتشجيع الحوار الثقافي والتفكير النقدي وتبادل المعرفة والخبرة ، وكذلك الحوار بين الأجيال المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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