نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة مع بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة "فرانس برس"، بأن الاتحاد الأوروبي، صدق على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد "بريكست".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس إن بعد 45 عامًا من العضوية مع الاتحاد الأوروبي، ليسوا مستعدين … لمنح هذا البلد نفس الشروط مثل كندا”

وأوضح جونسون أن بلاده تستعد الآن لاتفاق تجاري على غرار أستراليا مع الاتحاد الأوروبي “بقلوب عالية وثقة تامة”

وقال إن المملكة المتحدة ستستعد الآن للانفصال عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي دون التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة.